В Севастополе открылось школьное пространство детских инициатив

В образовательном центре «Бухта Казачья» состоялось торжественное открытие школьного пространства детских инициатив. Участниками события стали ученики школы, активисты Движения Первых и Юнармии, педагоги, родители. Школьникам провели экскурсию по пространствам детских инициатив «Навигаторы детства», «Орлята России», «Россия — страна возможностей», «Билет в будущее», «Общество «Знание» и других федеральных проектов.

Сегодня мне выпала большая честь – разрезать ленточку и открыть вместе с президентом образовательного центра «Бухта Казачья» Кириллом Кулишовым пространство детских инициатив. Теперь каждый школьник, педагог, родитель, наведя телефон на QR-код, сможет ознакомиться с теми возможностями, которые открывает перед ребятами наша большая страна Россия и, конечно, принять участие в федеральных проектах и найти своё направление для самореализации и саморазвития, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя регионального координатора Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Наталью Загороднюю.

Участвуя в проектах, отмечают специалисты, ребята получают возможность для личностного и профессионального роста, а педагоги и родители поддерживают их, направляют и создают условия для развития их способностей и талантов.

Разработка данного проекта осуществлялась при участии активистов школы, родителей, инициативной группы педагогов и, конечно, администрации школы. Необходимо, чтобы ребёнок с детства знал о своей национально-культурной идентичности, принадлежности к России. Только в нашей стране благодаря проектам у ребёнка есть возможность реализовать себя, показать свои таланты, представить проекты. Школьное пространство формирует у детей чувство ответственности, патриотизма, желание достигать, — говорит директор образовательного центра «Бухта Казачья» Татьяна Донцова.

Ученики школы отмечали, что участие в активностях даёт много возможностей и в будущем.

В каждом проекте можно найти себя, а также получить, например, дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Загорелся поездкой в Артек, и обязательно попробую себя в каждом из представленных проектов, — отмечает президент образовательного центра «Бухта Казачья» Кирилл Кулишов.

Напомним, что пилотными образовательными учреждениями в Севастополе по оформлению пространств детских инициатив выбраны школа № 55, образовательный центр «Бухта Казачья», «ШКОЛА ЭКОТЕХ+».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя