Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе открыта часовня в память о жертвах трагедии на Учкуевке
Новости Республики
В Севастополе открыта часовня в память о жертвах трагедии на Учкуевке
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе открыта часовня в память о жертвах трагедии на Учкуевке

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:30 23.06.2025

23 июня 2024 года киевский режим нанес удар по Севастополю баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. Погибли четыре человека, среди которых были двое детей; больше сотни получили ранения.  В результате обстрела погибли двухлетняя Лиза Кирнос, София Аверьянова, Александра Гурьева, Людмила Харина.

Сегодня в парке на Учкуевке была открыта часовня в память о погибших во время теракта. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с родственниками погибших, главными врачами севастопольских больниц, волонтёрами открыл сегодня часовню в память о взрослых и детях, чьи жизни оборвались год назад.

Трагедия на Учкуевке разделила жизнь Севастополя на «до» и «после». Этот теракт показал всю сущность сегодняшнего киевского режима. Прошёл год. И родным погибших, и всем нам — всё так же больно. Папа погибшей Софии Аверьяновой обратился к городу с просьбой установить часовню в память всех погибших и пострадавших во время теракта на Учкуевке. Вместе сделали этот проект, и сегодня, в годовщину трагедии, открываем её — чтобы все, кто захочет почтить память погибших, смогли это сделать здесь. 23 июня для меня стало одним из самых тяжелых дней в жизни. Он теперь навсегда со мной, как и с каждым из нас, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Михаил Развожаев в своем выступлении поблагодарил врачей и волонтёров, работавших на месте трагедии и помогавших людям в дальнейшем.

Узнайте больше:  Севастополь благоустраивают: 2,5 тысячи цветов высадили в парке 60-летия СССР

Благочинный Северного церковного округа города Севастополя протоиерей Борис Кравец отслужил заупокойную литию и освятил часовню. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

В Севастополе открыта часовня в память о жертвах трагедии на Учкуевке

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x