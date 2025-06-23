В Севастополе открыта часовня в память о жертвах трагедии на Учкуевке

23 июня 2024 года киевский режим нанес удар по Севастополю баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. Погибли четыре человека, среди которых были двое детей; больше сотни получили ранения. В результате обстрела погибли двухлетняя Лиза Кирнос, София Аверьянова, Александра Гурьева, Людмила Харина.

Сегодня в парке на Учкуевке была открыта часовня в память о погибших во время теракта. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с родственниками погибших, главными врачами севастопольских больниц, волонтёрами открыл сегодня часовню в память о взрослых и детях, чьи жизни оборвались год назад.

Трагедия на Учкуевке разделила жизнь Севастополя на «до» и «после». Этот теракт показал всю сущность сегодняшнего киевского режима. Прошёл год. И родным погибших, и всем нам — всё так же больно. Папа погибшей Софии Аверьяновой обратился к городу с просьбой установить часовню в память всех погибших и пострадавших во время теракта на Учкуевке. Вместе сделали этот проект, и сегодня, в годовщину трагедии, открываем её — чтобы все, кто захочет почтить память погибших, смогли это сделать здесь. 23 июня для меня стало одним из самых тяжелых дней в жизни. Он теперь навсегда со мной, как и с каждым из нас, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Михаил Развожаев в своем выступлении поблагодарил врачей и волонтёров, работавших на месте трагедии и помогавших людям в дальнейшем.

Благочинный Северного церковного округа города Севастополя протоиерей Борис Кравец отслужил заупокойную литию и освятил часовню. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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