В Севастополе открыта регистрация на игру «Наша Победа»

Стартовала регистрация на Всероссийскую интеллектуальную игру «Наша Победа». Игра пройдёт 8 мая: в преддверии Дня Победы участники узнают новые факты о периоде 1941-1945 годов, познакомятся с историями семей, чьи судьбы разделила Великая Отечественная война.

Историческая онлайн-игра «Наша Победа» проводится в рамках реализации проекта «Международная историко-просветительская акция Диктант Победы».

Онлайн-игра «Наша Победа» — это возможность заглянуть на архивные страницы Великой Отечественной войны через призму семейных человеческих историй. В ходе игры участники узнают подлинные рассказы о судьбах людей, о семьях, разлучённых войной и вновь нашедших друг друга, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Севастополя Марину Слонченко.

Принять участие в игре в индивидуальном формате могут жители России в возрасте от 14 лет, а также иностранцы и соотечественники, проживающие за рубежом. Участники, используя собственные знания, логику и сообразительность, будут отвечать на вопросы ведущего. Для получения призового места необходимо дать как можно больше правильных ответов, отправив их быстрее соперников из других федеральных округов или стран.

По итогам трансляций каждый участник получит подтверждающий документ – сертификат. В рамках каждой игры также будет определено по 20 победителей из Российской Федерации и 10 победителей среди участников, проживающих за рубежом. Всем обладателям призового места будут отправлены подарки от организаторов игры.

Узнать подробности об игре и зарегистрироваться можно на сайте игра-нашапобеда.рф.

Игра проходит при поддержке «Волонтёров Победы» и партии «Единая Россия».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя