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В Севастополе открыта регистрация на игру «Наша Победа»

В Севастополе открыта регистрация на игру «Наша Победа»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 22:03 25.04.2024

Стартовала регистрация на Всероссийскую интеллектуальную игру «Наша Победа». Игра пройдёт 8 мая: в преддверии Дня Победы участники узнают новые факты о периоде 1941-1945 годов, познакомятся с историями семей, чьи судьбы разделила Великая Отечественная война.

Историческая онлайн-игра «Наша Победа» проводится в рамках реализации проекта «Международная историко-просветительская акция Диктант Победы».

Онлайн-игра «Наша Победа» — это возможность заглянуть на архивные страницы Великой Отечественной войны через призму семейных человеческих историй. В ходе игры участники узнают подлинные рассказы о судьбах людей, о семьях, разлучённых войной и вновь нашедших друг друга, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Севастополя Марину Слонченко.

Принять участие в игре в индивидуальном формате могут жители России в возрасте от 14 лет, а также иностранцы и соотечественники, проживающие за рубежом. Участники, используя собственные знания, логику и сообразительность, будут отвечать на вопросы ведущего. Для получения призового места необходимо дать как можно больше правильных ответов, отправив их быстрее соперников из других федеральных округов или стран.

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По итогам трансляций каждый участник получит подтверждающий документ – сертификат. В рамках каждой игры также будет определено по 20 победителей из Российской Федерации и 10 победителей среди участников, проживающих за рубежом. Всем обладателям призового места будут отправлены подарки от организаторов игры.

Узнать подробности об игре и зарегистрироваться можно на сайте игра-нашапобеда.рф.

Игра проходит при поддержке «Волонтёров Победы» и партии «Единая Россия».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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