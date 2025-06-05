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В Севастополе открыто более 1300 вакансий по рабочим специальностям
источник фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе открыто более 1300 вакансий по рабочим специальностям

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:09 05.06.2025

На портале «Работа России» размещено более 1300 вакансий по рабочим профессиям для севастопольцев.

Уровень зарплаты зависит от квалификации, условий труда и может достигать 120 тысяч рублей.

Самая востребованная рабочая профессия – подсобный рабочий.

В базе кадрового центра Севастополя на сегодняшний день размещено порядка 400 вакансий подсобных рабочих с максимальной заработной платой до 92 тысяч рублей.

Больше всего вакансий в строительстве и сфере ЖКХ — на них приходится 47% всех предложений. Здесь требуются как простые работники, так и специалисты: подсобные рабочие, сантехники, плотники, каменщики и монтажники путей.

В транспортной сфере работодатели чаще всего ищут водителей, автослесарей и мотористов. В сфере обслуживания — поваров, продавцов-кассиров, официантов.

В аграрном секторе и винодельческих хозяйствах города нужны виноградари, садоводы и рабочие зеленого хозяйства.

Также есть спрос на специалистов в судостроении и судоремонте — от сварщиков до электромонтеров.

Стереотип о том, что рабочие профессии – это низкий заработок, уже давно устарел. Сегодня многие специалисты, например, повара, водители и каменщики могут зарабатывать в пределах 80-120 тысяч рублей. Главное — желание работать и развиваться, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям Татьяну Баринову. 

Так, например, в базе кадрового центра представлены следующий вакансии:

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1. водитель грузового автомобиля в ООО «Продвижение», зарплата – 190 тысяч рублей;
2. зубной техник в ГБУ «Стоматологическая поликлиника № 1», зарплата – 150 тысяч рублей;
3. повар на производство ИП Чернявской Елены Витальевны, зарплата – 110 тысяч рублей;
4. мастер участка наружных сетей в ООО «СК ТАВРИДА», зарплата – 150 тысяч рублей;
5. старший механик (судовой) в Севастопольский филиал ООО «АВАЛ», зарплата – 103 тысячи рублей.

В рамках нацпроекта «Кадры» в центре «Работа России» специалисты разрабатывает индивидуальный план трудоустройства, предусматривающий сопровождение от начала до выхода на работу, для каждого обратившегося.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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