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В Севастополе открыто второе отделение семейного центра «Особые дети»

В Севастополе открыто второе отделение семейного центра «Особые дети»

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 12:52 08.07.2024

Открытие второго отделения семейного центра «Особые дети» (при содействии «Единой России») приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Воспитанников центра пришла поздравить нотариус, член Нотариальной палаты города Севастополя Наталья Кирюхина.

Находясь в таком прекрасном, большом помещении, понимаешь, насколько детям повезло, что они смогут проводить здесь время, общаться с педагогами, — отмечает Наталья Кирюхина.

Кроме того, нотариус пояснила, что все развивающие программы, по которым работают педагоги семейного центра, действительно работают. Квалифицированная помощь в обучении оказывается не только детям с особенностями развития, но родителям в воспитании своих детей.

Поздравляем всех членов семейного центра с обретением нового дома! Желаем профессиональных успехов и благосостояния! — подчёркивают в Нотариальной палате города Севастополя. 

В Севастополе открыто второе отделение семейного центра "Особые дети" В Севастополе открыто второе отделение семейного центра "Особые дети" В Севастополе открыто второе отделение семейного центра "Особые дети"

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