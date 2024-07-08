В Севастополе открыто второе отделение семейного центра «Особые дети»

Открытие второго отделения семейного центра «Особые дети» (при содействии «Единой России») приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Воспитанников центра пришла поздравить нотариус, член Нотариальной палаты города Севастополя Наталья Кирюхина.
Находясь в таком прекрасном, большом помещении, понимаешь, насколько детям повезло, что они смогут проводить здесь время, общаться с педагогами, — отмечает Наталья Кирюхина.
Кроме того, нотариус пояснила, что все развивающие программы, по которым работают педагоги семейного центра, действительно работают. Квалифицированная помощь в обучении оказывается не только детям с особенностями развития, но родителям в воспитании своих детей.
Поздравляем всех членов семейного центра с обретением нового дома! Желаем профессиональных успехов и благосостояния! — подчёркивают в Нотариальной палате города Севастополя.
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С тегами: Нотариальная палата Севастополя