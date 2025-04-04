В Севастополе открыты пункты тестирования детей-мигрантов

При этом Валентина Лаврик отметила, что пока ни одного заявления на территории полуострова не подано, профильное региональное министерство полностью готово и к приему таких заявлений, и к самим тестированиям. Готовились заранее, обучая педагогов и приводя в соответствие нормативную базу по муниципалитетам.

Все расписано в законе: методические рекомендации, как это будет происходить, фактически все документы у нас уже составлены. Определены опорные школы для тестирования, мы знаем, куда мы будем отдавать его результаты. Это процедура, которую четко контролирует и Министерство просвещения, и Рособрнадзор, и МВД в том числе, — сказала она.

В свою очередь директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос также отметил, что и в Севастополе заявлений от родителей, чьи дети не имеют российского гражданства, на проведение тестирования не было зарегистрировано.

Пока заявлений еще не поступало. Мы предусмотрели пять общеобразовательных организаций, которые будут пунктами проведения тестирования. Максимально проинформирована общественность, родительское сообщество. Пока мы ожидаем, что количество таких детей в Севастополе будет примерно в количестве десяти, — ответил на вопрос корреспондента РИА Новости Крым глава департамента.

Максим Кривонос отметил, что количество десять взято из анализа актуальной ситуации в образовании: именно столько детей, не имеющих российского гражданства, в настоящий момент учатся в севастопольских школах.

Он напомнил, что для поступающих в первый класс необходимо сдать устный экзамен, а со 2 по 11 класс – письменный.

Это не касается тех ребят, которые уже учатся, им нет необходимости что-то сдавать, это только для вновь поступающих с 1 апреля 2025 года», — подчеркнул Кривонос.

С 1 апреля 20215 года в России вступил в силу закон, обязывающий детей мигрантов сдавать обязательный тест на знание русского языка. Теперь детей мигрантов не возьмут в школу, если они находятся на территории РФ незаконно, предусмотрена специальная проверка. Также ребенка не зачислят при недостаточном уровне знания русского языка. Тесты по русскому для мигрантов, включая устную часть, разработаны индивидуально для каждой ступени обучения с 1 по 11 класс. Для зачисления в школу у кандидата должно быть 90% правильных ответов.