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В Севастополе отмечают 70-летие гимна "Легендарный Севастополь"
фото: pikist.com

В Севастополе отмечают 70-летие гимна «Легендарный Севастополь»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:19 17.10.2024

17 октября Севастополь отметит 70-летие своего гимна «Легендарный Севастополь». Этот день был официально установлен Законодательным Собранием города в декабре 2015 года.

Гимн будет звучать по городской системе в течение всего дня. Ведущие телеканалы и радиостанции Севастополя приглашают всех объединиться в флешмоб: гимн будет звучать на региональных каналах и радио в 9:00, 11:00, 15:00 и 21:00. На центральном городском кольце и в районе площади 1-го мая в Балаклаве гимн прозвучит в 10:00, 12:00, 16:00 и 18:00, объединяя севастопольцев в этот знаменательный момент.

«Легендарный Севастополь» был написан композитором Вано Мурадели на слова поэта Петра Градова в 1954 году. Гимн был создан по просьбе моряков-черноморцев в честь предстоящего празднования 100-летия первой героической обороны города 1854–1855 годов и 10-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Первое массовое исполнение гимна состоялось 17 октября 1954 года на стадионе Черноморского флота, где более пяти тысяч человек спели его, и с тех пор он стал музыкальной визитной карточкой города.

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Из-за особого режима безопасности в настоящее время невозможно восстановить массовое исполнение гимна, как это было 70 лет назад. Однако в юбилейный день весь город сможет присоединиться к памятному событию, исполняя гимн одновременно из различных точек Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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