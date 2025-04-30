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В Севастополе отмечают рост тяжких преступлений и летальных исходов
источник фото: МВД РФ

В Севастополе отмечают рост тяжких преступлений и летальных исходов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:28 30.04.2025

За январь-март текущего года в Севастополе зарегистрировано 1528 преступления, в том числе тяжких — 639. Это 41,8% от общего количества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество тяжких преступлений увеличилось на 30,4%.

Согласно аналитическому отчету Министерства внутренних дел РФ, Севастополь в 2025 году разместился на втором месте среди регионов, где отмечен рост погибших от преступлений людей — +110%. Хуже ситуация только в Ненецком АО (+300%), Ингушетии (+220%) и Москве (+194%).

Отмечается, что Севастополь находится в топе регионов, где преступления совершают лица, не имеющие постоянного дохода. В общем числе преступлений удельный вес таких «безработных» преступников составил 68,3 %. По этому показателю лидирует Чеченская Республика — 84,2%.

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Всего в Российской Федерации за три первых месяца 2025 года зарегистрировано 475,8 тысячи преступлений, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 33 субъектах Российской Федерации, снижение — в 52.

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе зарегистрированных возрос в РФ с 31,8% в январе-марте 2024 года до 35,9%.

источник: «Севастопольская газета»

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