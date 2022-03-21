В Севастополе отмечают снижение уровня заболеваемости коронавирусом

Но опасаются снижения уровня коллективного иммунитета.

В Севастополе за прошедшую неделю количество выявленных случаев коронавирусной инфекции снизилось на 26%. Средненедельный темп прироста уменьшился на 27%, суточный темп прироста составил всего 0,05. Также снизился коэффициент распространения – с 0,90 до 0,86. На амбулаторном лечении находится 818 человек – это на 14% меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в городском правительстве.

Госпитализация за неделю увеличилась на 17%. Это незначительно с точки зрения общего показателя, но мы понимаем, что сейчас идет та часть волны, когда болеют люди самого пожилого возраста. Но снижается количество людей в отделениях интенсивной терапии – с 49 до 43. И нет ни одного пациента на ИВЛ, — рассказал вице-губернатор Александр Кулагин.

Власти уверены, в этой ситуации необходима системная работа по сохранению высокого уровня коллективного иммунитета в Севастополе.

Надо разговаривать с врачами, участковыми терапевтами – они знают свой участок и понимают, кто уже прошел ревакцинацию, а кто совсем не вакцинировался. Есть регистратуры, пусть обзванивают – у нас впереди сезон, и нам не нужен ковид. Ревакцинацией надо заниматься системно, чтобы сохранить коллективный иммунитет, — подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса в городе привито 306 тысяч человек, вторым – 295 тысяч. 73 тысячи севастопольцев прошли ревакцинацию.

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