В Севастополе отменят все массовые мероприятия

В Севастополе со следующей недели отменят массовые мероприятия. Об этом сегодня в ходе аппаратного совещания сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

С учетом нарастающей ситуации с заболеваниями, совершенно странно выглядят продолжающиеся массовые мероприятия. Я понимаю, что многое было запланировано, проплачено, приглашены гости и так далее. Прошу по каждому направлению, особенно что касается образования, социальной защиты и туризму, до конца дня предоставьте мне план всех мероприятий. За эту неделю все завершаем, где обязательства взяты. Новых мероприятий не планируем! Работайте со всеми руководителями. С начала следующей недели все наши активности необходимо свернуть в городе. Что касается театров и кино, я понимаю, что здесь заранее продаются билеты. С сегодняшнего дня ввести продажу только половины билетов, с учетом масочного режима и шахматной рассадки в зале, – поручил Развожаев.

Губернатор также поручил Департаменту здравоохранения 7 октября начать переводить больных с лёгкой формой коронавируса в пансионат «Изумруд», работающий в режиме обсерватора.

Все дело в том, что в больницах Севастополя, которые специализируются на коронавирусной инфекции, осталось только 18 свободных койко-мест.