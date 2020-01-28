В Севастополе отметили 200-летнюю годовщину открытия Антарктиды

Торжественный митинг, посвященный открытию шестого материка — Антарктиды, состоялся в Севастополе на плацу Константиновского равелина. В мероприятии приняли участие представители руководства города, Черноморского флота, Севастопольского морского собрания, Русского географического общества, юнармейцы и учащиеся Севастопольской детской флотилии им. Адмирала Кузнецова.

Двести лет назад под командованием адмирала Михаила Петровича Лазарева в Антарктический поход шел шлюп «Мирный». Для потомков очень важно знать, что мы можем делать великие открытия, – обратилась к участникам митинга вице-губернатор Ольга Тимофеева.

Митинг завершился возложением цветов к братской могиле защитников батареи, после чего со стены Константиновского равелина дали залп в честь первооткрывателей Антарктиды.

Далее, в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея» была открыта фотовыставка художественной маринистики «Аристократы морей», посвящённая 200-летию открытия Антарктиды. Экспозиция будет работать с 28 января по 15 марта 2020 года.

Первая русская антарктическая экспедиция, совершенная на двух шлюпах, завершилась полным успехом. Под командованием Беллинсгаузена находился шлюп «Восток», а Лазарева – шлюп «Мирный», численность команды достигала 190 человек. Из 751 дня экспедиции 527 были проведены под парусами. Общая протяжённость маршрута составила более сорока девяти тысяч морских миль. К берегам Антарктиды команда подходила 9 раз, в том числе четырежды на расстояние 3-15 км. На карту было нанесено 28 объектов, обнаружено и поименовано 29 островов в высоких южных широтах и тропиках.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.