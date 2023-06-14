В Севастополе отметили 240-летие со дня основания города

Праздничные мероприятия в рамках празднования 240-летия со дня основания Севастополя – концерты, мастер-классы, выставки – проходили во всех районах. А утро в Городе-Герое началось с торжественной церемонии возложения цветов к памятному знаку основания Севастополя, установленному в честь 200-летия города в благодарность всем тем, кто создавал, развивал, защищал и прославлял Севастополь.

Дорогие севастопольцы! Поздравляю вас с Днем города! Основанный императрицей Екатериной II, легендарный Севастополь вот уже 240 лет является форпостом южных рубежей страны. Для многих до сих пор остается загадкой, в чем же сила и секрет Города-Героя. Ответ прост: в наших людях. Мы чтим наше славное прошлое, гордимся настоящим и уверенно смотрим в будущее. Спасибо вам, севастопольцы, за верность традициям и неподдельную любовь к городу. Пусть мир, достаток и благополучие будет в каждой семье, в каждом доме, а каждое следующее поколение продолжит прославлять наш Севастополь и Россию! С праздником! — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

На территории спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя прошел фестиваль «Спортивный Севастополь». В программе мероприятия были мини-турниры по регби, футболу, прыжкам в высоту, теннису, волейболу, сдача нормативов ГТО и легкоатлетический забег для всех желающих.

В Музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея» жители и гости города смогли посмотреть праздничный концерт и фотовыставку севастопольского фотографа Юрия Югансона.

В праздничный день в городе также прошли бесплатные экскурсии: «Город у моря», «Наследие Лазарева», «Малахов курган», «Балаклава». В рамках обзорных экскурсий можно было познакомиться с героическими страницами истории города, с его настоящим, проектами и перспективами развития Севастополя. День города – особенный для нашей семьи праздник. Мы все коренные севастопольцы. Родители, я, муж – все мы родились, выросли и живем здесь. Очень любим изучать историю нашей малой Родины, поэтому решили сходить на экскурсию, остались очень довольны. От себя хочу поздравить всех севастопольцев с 240-летием нашего Города-Героя. Мира и процветания Севастополю! — отмечает жительница Севастополя Ирина Измайлова.

На смотровой площадке на набережной Корнилова работала туристическая локация – тут проходили мастер-классы по скетчингу, росписи керамики, мобильной фотографии, изготовлению аромасаше. Можно было посетить и историческую VR-локацию.

Жители Балаклавы смогли присоединиться к квесту «Историческая эстафета «Разведчики».

Во Дворце культуры рыбаков для всех желающих прошло командное соревнование «Разгадай Севастополь», а лучшие коллективы учреждения выступили с творческими номерами в Парке Победы.

Кульминацией стал праздник «Мы славим тебя, родной Севастополь», посвященный Дню России и 240-летию Города-Героя Севастополя. На Малаховом кургане прошли экскурсии, мастер-классы, показательные выступления, концерт. Работали интерактивные площадки: гончарная мастерская, игра в шахматы, мастер-классы по лепке из соленого теста, изобразительному искусству, литью солдатиков, росписи пряников, лепке из глины, изготовлению текстильной игрушки, изготовлению игрушки из лыка, изготовлению деревянной игрушки, плетению браслетов из бусин.

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» прошел фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры 2023», который проводится в рамках проекта «Сильнейшая нация мира». В нем приняли участие 14 силачей из ДНР, Керчи, Симферополя, Белгорода, Пензы, Абакана, Саратова, Перми, Нижнего Новгорода, Липецка, Ростова-на-Дону.

В 17:00 в Парке Победы активисты и члены молодежных организаций на ярмарке представили свои достижения в разных сферах: творчестве, добровольчестве, экологии, науке, образовании. Желающие присоединились к акции и написали письма городу, героям Севастополя и военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

На Приморском бульваре можно было увидеть тематическую выставку архивных документов, а на территории 35-й береговой батареи прошла фотовыставка «Листая семейный альбом».

Кроме того, в торгово-развлекательном центре «Муссон» состоялась выставка-ярмарка, где севастопольские предприниматели представили свою продукцию.

На открытых площадках – перед Дворцом детского и юношеского творчества, в Парке Победы, а также на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» – прошли праздничные концерты. Для жителей города выступали лучшие творческие коллективы.

Завершилось празднование Дня города кинопоказом на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» и в летнем кинотеатре Матросского бульвара.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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