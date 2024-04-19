В Севастополе отметили 80-летие освобождения Балаклавы

18 апреля в Севастополе прошли торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков. Празднование началось с возложения цветов к памятнику последнему командиру обороны Севастополя, генерал-майору Петру Новикову и Обелиску защитникам и освободителям Балаклавы.

Дорогие жители Балаклавы, севастопольцы! Уважаемые ветераны, сегодня знаменательный день для Балаклавы, 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Балаклава дала тот самый толчок нашим войскам, после которого был освобождён Севастополь. Я хочу пожелать вам мирного неба над головой, чтобы то, что было, никогда не повторилось! И наши ребята, которые сейчас на передовой, делают всё возможное, чтобы не допустить самых плохих событий, которые могли бы развернуться на наших территориях. Дай нам бог всем счастья и здоровья, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя губернатора Севастополя Алексея Парикина.

К ветеранам также обратился и заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе, капитан 1-го ранга Вячеслав Витольд.

Самые тёплые, искренние поздравления с знаменательным юбилейным событием – 80-летием освобождения Балаклавы от фашизма. Те дни овеяны славой, славой наших Героев. Тогда наблюдался массовый героизм. Изучая историю тех дней, мы видим, насколько были храбрыми наши отцы, деды и прадеды. И сегодня черноморцы равняются на них. По сути за 35 дней благодаря блистательно проведённой Крымской наступательной операции был освобождён Крымский полуостров от фашистских захватчиков. А день освобождения Балаклавы стал началом славного освобождения Севастополя и полного изгнания фашистов с нашей земли. Хочу сказать огромное спасибо за то, что сделали вы, уважаемые ветераны, в те дни. Это была трудная, но героическая победа. Трудно даже сейчас осознать, что пришлось перенести вам в те дни, какую неимоверную волю, храбрость и стремление к Победе проявить. Сегодня мы, воины-черноморцы, принимаем участие в специальной военной операции, находясь на передовой борьбы с фашизмом в Украине. Делаем всё возможное, равняясь на ваши подвиги. Поверьте, мы доведём нашу Победу до конца, мы победим фашизм и принесём мир на нашу землю, – отмечает Вячеслав Витольд.

После возложения цветов выступил председатель Заксобрания города Владимир Немцев.

Балаклавцы, уважаемые севастопольцы! От имени Законодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с этим знаменательным днём! С 80-летием освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков. Это знаменательное историческое событие для всего Севастополя. Ведь именно с освобождения Балаклавы началось победное шествие Советской армии по севастопольской земле. Конечно, тогда, наверное, вряд ли кто-то мог предположить, что сегодня нам снова придётся взяться за оружие и защищать свою землю. Сегодня севастопольцы, и в том числе балаклавцы, с оружием в руках мужественно сражаются с тем же злом, с которым сражались наши деды и прадеды, и мы уверены, что наши ребята доведут начатое до конца. А мы, безусловно, будем поддерживать их в этом, – говорит он.

После официальной и торжественной части празднование продолжилось культурной программой в хореографическом центре «Радость». День завершился праздничным концертом в Доме офицеров флота.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя