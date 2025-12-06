В Севастополе отметили День добровольца

В Севастопольском центре культуры и искусств собрались неравнодушные жители города, которые ежедневно приближают Победу в тылу.

В настоящее время в Севастополе функционирует более 70 волонтёрских объединений, насчитывающих около 13 тысяч активистов. Это люди разных профессий и возрастов, которые трудятся на благо своей страны: собирают гуманитарную помощь, плетут масксети, изготавливают окопные свечи, шьют специализированную одежду для раненых. Их усилия направлены на обеспечение бойцов всем необходимым на передовой.

Заместитель губернатора Михаил Сылка от имени Губернатора и Правительства Севастополя поблагодарил добровольцев за их значимый труд.

Каждым своим делом и добрым словом вы укрепляете дух наших воинов и даете им уверенность в том, что дома их помнят и ждут. Ваш труд – это тихий, но очень важный подвиг милосердия, солидарности и любви к Отечеству. Вы доказали, что добровольчество – это не просто деятельность, а состояние души, гражданская позиция и готовность нести ответственность за нашу страну вместе с нашими бойцами. Спасибо вам за ваш титанический труд, за ваш подвиг и добрые сердца, — подчеркнул вице-губернатор.

За верность делу и активное участие в волонтёрской деятельности Михаил Сылка вручил Благодарственные письма Губернатора Севастополя представителям 19 добровольческих объединений. Среди них — волонтерская организация «Ангелы Победы».

Наша группа занимается плетением камуфляжных сеток, маскеровочных леших, производством окопных свечей и сбором гуманитарной помощи в различных формах. Это как технические средства, которые сейчас крайне необходимы на фронте, так и носки, продукты питания. Однако основной акцент делается на средства маскировки и технические средства. Приятно видеть, что труд наших волонтеров так оценён. Мы занимаемся этой деятельностью уже три года и надеемся, что волонтеры, вносящие такой вклад, смогут почувствовать свою значимость. Огромное спасибо организаторам мероприятия, — отметила руководитель волонтерского объединения Мария Зарубина.

Сегодня поздравления и благодарности волонтерам звучали и от самих участников специальной военной операции.

Вы помогаете тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. А еще, что сейчас очень важно, вы поддерживаете наших ребят на фронте. Я, находясь в зоне специальной военной операции, точно знаю, что мы всегда ощущали вашу поддержку и помощь. Вы заботитесь о семьях наших бойцов и делаете это бескорыстно, с большой человеческой теплотой, — обратился к добровольцам Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Роман Кулаков.

Всего в этот день различными наградами были отмечены более 60 руководителей волонтерских организаций. Событие завершилось праздничным концертом.

Организатором мероприятия выступила СРБОО «Защитники» (руководитель — Любовь Шмиголь) при поддержке Департамента внутренней политики и Общественной палаты Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя