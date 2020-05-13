В Севастополе отметили День основания Черноморского флота

Датой рождения Черноморского флота считается 13 мая 1783 года, когда авангардный отряд из 11 кораблей Азовской флотилии под флагом вице-адмирала Федота Алексеевича Клокачёва прибыл для постоянного базирования в Ахтиарскую бухту.

На месте военного поселения, отмечают в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», — и началось строительство порта, где позднее была заложена крепость и образован город Севастополь, ставший главной базой Черноморского флота. «Подобной ещё гавани не видал, и в Европе, действительно, такой хорошей нет; вход в сию гавань самый лучший, натура сама разделила бухту на разные гавани, то есть военную и купеческую; довольная в каждом лимане глубина, положение ж берегового места хорошее и надёжно к здоровью, словом сказать, лучшее нельзя найти к содержанию флота место», — так описывал Клокачёв Ахтиарскую бухту.

Черноморский флот — один из старейших военно-морских флотов России, который обеспечивает безопасность страны.

Флот не раз принимал участие в войнах и за историю в двести с лишним лет ему пришлось пережить самые драматические события. Но благодаря мужеству и отваге многих поколений черноморских моряков, наша страна завоевала славу великой морской державы. В этот день мы чествуем моряков разных поколений: ветеранов и тех, кто сегодня надежно обеспечивает боеготовность флота. Благодаря им Черноморский флот занимает особое место в русском сознании, являясь предметом национальной гордости, воплощением силы и могущества Российского государства, — подчёркивают в пресс-службе «Херсонеса Таврического».

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев вместе с командующим ЧФ Игорем Осиповым, председателем Законодательного Собрания города Владимиром Немцевым, сенаторами Валерием Куликовым и Екатериной Алтабаевой возложил цветы к монументу основательнице Черноморского флота и города императрице Екатерине II.

День Черноморского флота такой же важный праздник, как и день города. Если вспоминать историю, то в 1783 году Екатерина Великая основала и город, и флот. Они были основаны как одно целое. Знаменитый наш легендарный адмирал Нахимов говорил, что если не будет Севастополя, то не будет флота на Черном море, если будет город, значит будет и флот. Сегодня от всего сердца хочу поздравить всех моряков-черноморцев с этим праздником. Хочу пожелать, чтобы традиции, которые нашим Черноморским флотом установлены, крепли и развивались, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Врио губернатора Севастополя подчеркнул, что партнерство с Черноморским флотом помогает решать задачи развития города.

Сегодня у города с командованием Черноморского флота полное понимание стратегических задач, задач развития города и гражданской инфраструктуры. Флот помогает решать эти задачи. Мы постоянно на связи с командующим ЧФ Игорем Владимировичем Осиповым. Это дорогого стоит. Это залог успеха развития Севастополя, — отметил Михаил Развожаев.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя