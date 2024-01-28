В Севастополе отметили День освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В Севастополе 27 января прошли мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Губернатор Михаил Развожаев вместе с депутатами Законодательного собрания, руководством федеральных и силовых структур, членами общественных организаций и религиозных конфессий возложил цветы к Мемориальной стене в память героической обороны города Севастополя 1941–1942 годов и к стеле Ленинграда на Аллее Славы городов-героев.

В Штабе общественной поддержки губернатор вручил ветеранам почетные знаки, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Награды были выпущены к знаменательной дате Правительством Санкт-Петербурга.

Во всей стране проходит множество мероприятий, приуроченных к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Особенно много их, конечно, в Санкт-Петербурге — там сегодня находится наш Президент, и наши севастопольские блокадники тоже сегодня находятся в северной столице. А мы с вами здесь, в Севастополе, и сегодня я с большим удовольствием вручаю вам памятные медали. Память о блокаде для нас всех очень дорога. И сегодня очень важно, чтобы даже самые юные севастопольцы знали всё об этом страшном периоде, о том, что перенесла наша страна — и понимали, что никогда больше нельзя допустить подобного. Поэтому спасибо за то, что передаёте эту память, эту историю младшим поколениям, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня до 27 января 1944 года. Битва за город считается самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады является Днём воинской славы России.

Почетными знаками в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады награждены:

Виноградов Владимир Николаевич

Воронина Алевтина Андреевна

Ильин Анатолий Андреевич

Ничков Олег Федорович

Стрекач Нелли Васильевна

Солонару Зинаида Васильевна

Васильев Владимир Евгеньевич

Мусатова Ольга Александровна

Чуйкова Людмила Васильевна

Ткаченко Татьяна Васильевна

Соловьева София Петровна

Сычева Людмила Александровна

Крылов Юрий Васильевич

Новикова Людмила Павловна

Селедцова Аделя Сергеевна

Левитская Генриетта Владиславовна

Видерт Вера Арсентьевна

Пилипчук Алла Ивановна

Сачук Любовь Александровна

Зенкис Людмила Дмитриевна

Кайда Анатолий Васильевич

источник: пресс-служба Правительства Севастополя