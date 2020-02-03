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В Севастополе отметили День Победы в Сталинградской битве

В Севастополе отметили День Победы в Сталинградской битве

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:43 03.02.2020

2 февраля в России — День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.  В Севастополе в память об историческом  сражении к стеле «Сталинград» на аллее городов – героев, возложили цветы. Участники памятного митинга почтили память героев минутой молчания.

77 лет назад, на берегах Волги, была одержана легендарная Сталинградская победа. Это была триумфальная победа в самой жестокой и кровопролитной битве в истории человечества. Можно сказать, что судьба войны решалась тогда под Сталинградом. Но это будет не верно, нет! Тогда решалась судьба всего мира!  Как сказал наш президент, Владимир Владимирович Путин: «Мы заинтересованы в сохранении памяти о Сталинградской битве даже больше, чем ветераны…». Одна из главных задач года памяти и славы – не допустить искажения истории, — цитирует пресс-служба врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

В Севастополе сегодня живут ветераны, которые принимали участие в этой битве.

Об этом важно помнить, об этом – важно рассказывать. К сожалению, сегодня они не все смогли прийти, но я сегодня поеду к одному из ветеранов — Ахмеду Гатиновичу Гатину, поздравлю  его с легендарной победой в Сталинградской битве —  дома. В период с декабря 1942 по май 1943 года он находится на передовой и самоотверженно участвовал в обороне Сталинграда, спасая жизни десяткам солдат и офицеров. Сейчас ему 95 лет, – подчёркивает Михаил Развожаев.

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фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе отметили День Победы в Сталинградской битве

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