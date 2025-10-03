Прямо сейчас:
В Севастополе отметили День среднего профессионального образования
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:26 03.10.2025

Сегодня в Севастополе функционируют 12 образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, где обучаются почти 11 тысяч студентов. Будущие кадры воспитывают порядка 900 работников учреждений СПО, преподавателей и мастеров производственного обучения. Педагогов, мастеров производственного обучения и студентов поздравил и. о. заместителя губернатора Игорь Михеев.

За последние десять лет импульс развития нашей системы СПО был колоссальным. В Севастополе большие произошли благодаря нацпроекту «Образование», а в этом году город включается в федеральную программу «Профессионалитет». Впервые создается образовательно-профессиональный кластер транспортной отрасли, а в 2026 году будет создан кластер строительной отрасли. Это подтверждает, что мы находимся в тренде и продолжаем развиваться. Уверен, что это развитие продолжится, поскольку есть идеи по дальнейшему участию Севастополя в программе «Профессионалитет», — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Игоря Михеева.

Представителей отрасли также поздравили председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор РФ Екатерина Алтабаева, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Лобач, и. о. директора департамента образования и науки Максим Кривонос.

Уважаемые преподаватели, мастера производственного учения, наставники, вся огромная профтеховская семья, спасибо вам за то, что вы создали для нас этот город, эти предприятия и улицы. Вы создаете Севастополь. Ребята, обучаясь и перенимая ваш опыт, мудрость и знания, впитывают вашу любовь и любовь к вашему делу. Нет ничего важнее, чем создавать и сохранять, — поздравил Максим Кривонос.

За значительный вклад в развитие системы образования Севастополя, высокие профессиональные достижения, успехи, достигнутые в воспитании подрастающего поколения, и в связи с празднованием Дня среднего профессионального образования, работники отрасли получили заслуженные награды.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 11

