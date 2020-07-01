В Севастополе отметили День ветеранов боевых действий

Сегодня, 1 июля, в России отмечается День ветеранов боевых действий. Это день всех тех, чьи судьбы опалила война, кто с оружием в руках противостоял попыткам посягательства на границы и интересы нашего государства, в том числе, за пределами Родины.

Ветераны боевых действий – это участники войны на Корейском полуострове, во Вьетнаме, Афганистане, Чеченской Республике, те, кто участвовал в ходе конфликтов на берегах Днестра, в Абхазии, Южной Осетии. Это добровольцы, противостоявшие распространению терроризма в Ботлихском и Цумадинском районах Дагестана; добровольцы, которые защищают многострадальное население Донбасса. Это военнослужащие, выполняющие боевые задачи в Сирии.

Утром 1 июля, в севастопольском сквере Воинов-интернационалистов горожане, общественники, ветераны, члены «Боевого Братства», их родные и близкие собрались вспомнить всех, кто воевал за благополучие России и отстаивал с оружием в руках геополитические интересы нашей родины. Почтить память и возложить цветы пришли и председатель Законодательного Собрания города Севастополя Владимир Немцев, врио губернатора Михаил Развожаев, а также депутаты Заксобрания Василий Зубенко, Алексей Климов и Сергей Колбин.

День ветеранов боевых действий не значится в официальных документах. Он в умах и сердцах мужественных, смелых, честных людей, многих из которых я вижу здесь, — обратился к собравшимся Владимир Немцев. — Мы гордимся севастопольцами, исполнявшими свой воинский долг в России и за ее пределами. Именно вы своими поступками доказываете, насколько значима роль каждого человека в служении Отечеству. Верность долгу и готовность совершить настоящий подвиг, когда того требует Родина.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику и почтили память россиян, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества минутой молчания.

Начиная с 2009 года мы собираемся в этот день, ведь среди нас не только те, кто воевал в Афганистане. Здесь те, кто выполнял поставленные задачи в Африке, Латинской Америке, Южной Азии, на Кавказе, во время гражданской войны в Таджикистане, теперь еще в ряды «Боевого братства» вступают военнослужащие вернувшиеся из Сирии, — рассказал Василий Зубенко.

В этот день в Севастополе прозвучали слова благодарности в адрес всех ветеранов боевых действий в погонах и добровольцев, которые прошли через тяжёлые испытания ради того, чтобы сегодня над Россией было мирное небо. Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений.

Фото и материалы: пресс-служба Заксобрания Севастополя, «Военное обозрение».