В Севастополе отметили годовщину ввода советских войск в Афганистан

В севастопольском сквере воинов-интернационалистов состоялось памятное мероприятие, посвященное 40-ой годовщине ввода ограниченного контингента советских войск в Демократическую Республику Афганистан.

Как отмечает пресс-служба Заксобрания Севастополя, в траурном митинге приняли участие севастопольские депутаты Василий Зубенко и Вячеслав Камзолов, ветераны, ратные друзья, соратники, члены «Боевого Братства».

Обращаясь к присутствующим Василий Зубенко напомнил, что в 1978 году власти Афганистана более пятидесяти раз обращались к руководству Советского Союза с просьбой о защите и помощи.

В 1979 году мы были вынуждены не только помогать дружественной стране, но и защищать свои границы от возможного проникновения террористов. Также было важно заблокировать канал наркотрафика, который намеревались запустить в Европу через СССР. Сегодня мы видим, какие страшные раны наносит терроризм всему мировому сообществу и понимаем, что наши воины-интернационалисты погибали не зря. Низкий поклон ветеранам, и тем героям, кто не вернулся домой, — сказал депутат Заксобрания.

Василий Зубенко отметил, что боевые силы нашей страны делают все возможное, чтобы противостоять международному терроризму. Депутаты и ветераны возложили цветы в память о павших боевых товарищах.

СПРАВКА: в декабре 1979 года Правительством Советского Союза было принято решение о вводе ограниченного контингента советских войск в Республику Афганистан. За 9 с лишним лет через Афганистан прошли более 1 миллиона 250 человек – военнослужащих, гражданских, вольнонаёмных работников. Согласно статистики, во время ведения боевых действий потери наших войск составили более 15 тысяч военнослужащих, почти 54 тысячи раненых и получивших контузию, 417 человек были признаны пропавшими без вести. Почти 11 тысяч военнослужащих вернулись инвалидами. За героизм, проявленный при исполнении интернационального долга высшего звания «Герой Советского Союза» были удостоены 86 военнослужащих и 7 (6 из них посмертно) были удостоены звания «Герой Российской Федерации».