В Севастополе отметили лучшие общественные инициативы

Итоги реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций подвели сегодня в гостинице «Севастополь». Участникам мероприятия представили лучшие социальные проекты, а руководителей организаций отметили заслуженными наградами. По словам директора департамента внутренней политики Севастополя Сергея Бездольного, в этом году на реализацию социальных инициатив было направлено порядка 44 млн рублей.

В этом зале те, за спинами кого, помимо проектных команд, ещё много людей, которые им помогали в реализации проектов. В этом году было реализовано 37 самых разнообразных проектов. Прежде всего это проекты, связанные с поддержкой участников СВО и их семей, очень много молодёжных и детских проектов, экологических. Сегодня СОНКО не просто достигают проектных целей, а предлагают уже определённый образ жизни. Это образ жизни во взаимопомощи, в защите, в постоянном внимании к тем, кому они помогают, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Сергея Бездольного.

Руководитель ведомства отметил большой вклад общественников в развитие гражданских институтов, а также вручил благодарственные письма руководителям некоммерческих организаций, успешно реализовавшим свои проекты.

Также памятными статуэтками АНО «Вектор добра» наградили ещё 10 общественников. Всего в этот день были отмечены 26 представителей некоммерческих организаций.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя