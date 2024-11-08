В Севастополе отметили лучших общественников по безопасности

В Севастополе состоялось торжественное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам организации деятельности опорных пунктов общественной безопасности, посвященное первой годовщине создания опорных пунктов.

Ровно год назад по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева была организована деятельность опорных пунктов общественной безопасности. За этот период совместно с полицией было открыто 10 подобных опорных пунктов.

Члены опорных пунктов общественной безопасности активно участвуют в охране общественного порядка, помогают участковым уполномоченным полиции выполнять свои функции, ведут прием граждан, предоставляют бесплатные правовые консультации, а также распространяют агитационные листовки по профилактике правонарушений.

Создание опорных пунктов общественной безопасности города Севастополя является ответом на общественный запрос севастопольцев с активной гражданской позицией по взаимодействию с правоохранительным блоком с целью повышения уровня общественной безопасности в Городе-Герое, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского.

В ходе заседания были подведены итоги совместной работы членов опорных пунктов общественной безопасности и сотрудников полиции за год работы:

— пресечено 165 правонарушений;

— оказана помощь в принятии 379 заявлений и объяснений;

— проведена проверка 92 поднадзорных лиц;

— организовано 954 подворовых и поквартирных обходов;

— проведено 870 профилактических бесед;

— 26 проверок условий хранения оружия;

— 99 раз дружинники участвовали в процессуальных действиях;

— 58 фактов получения оперативно значимой информации.

В конце заседания Алексей Краснокутский вручил участковым и членам опорных пунктов благодарности губернатора города Севастополя, благодарственные письма губернатора города Севастополя и департамента общественной безопасности, а также ценные подарки.

Кроме того, на мероприятии наградили победителей второго этапа конкурса «Лучший народный дружинник Севастополя».

По итогам конкурса победителями стали:

— 1 место занял Сульдин Михаил Сергеевич, дружинник РОО «Добровольная Народная Дружина г. Севастополя»;

— 2 место занял Макеев Юрий Сергеевич, дружинник РОО «Добровольная Народная Дружина г. Севастополя»;

— 3 место заняла Лосива Галина Викторовна, дружинник РОО «Добровольная Народная Дружина г. Севастополя».

Победители конкурса также в торжественной обстановке были поощрены почетными грамотами департамента общественной безопасности города.

Отметим, что работа по открытию новых опорных пунктов общественной безопасности города Севастополя продолжается.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя