В Севастополе отметили работу участковых уполномоченных полиции в их профессиональный день

В Культурном центре Управления МВД России по Севастополю состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику — Дню участковых уполномоченных полиции. Почетными гостями стали и. о. первого заместителя губернатора Алексей Паркин, заместитель председателя Законодательного Собрания города Василий Зубенко, председатель городского Совета ветеранов ОВД и ВВ России, полковник милиции в отставке Александр Казаков.

В мероприятии приняли участие начальник УМВД России по Севастополю генерал-майор полиции Сергей Сигунов, заместитель начальника УМВД полковник полиции Владислав Уткин, сотрудники подразделений участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, ветераны органов внутренних дел, кадеты образовательных учреждений органов внутренних дел.

Алексей Паркин вручил сотрудникам полиции Почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма от губернатора города, а также награды победителям ежегодного конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции города Севастополя» и «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних».

Мне хочется выразить слова благодарности от губернатора Михаила Развожаева и сказать вам спасибо большое за ту тяжелую и ответственную работу, которую вы выполняете ежедневно. Работа участкового требует не только профессионализма, но и особого подхода к каждому человеку — умения слушать, понимать и помогать, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. первого заместителя губернатора Алексея Парикина.

Он также сообщил, что в 2026–2028 годах запланирована ежегодная индексация денежного содержания сотрудников указанного профиля.

Кроме того, о продуктивном взаимодействии Правительства и правоохранителей свидетельствует создание в Севастополе 12 опорных пунктов общественной безопасности. Совместная работа с членами ОПОБ позволяет пресекать правонарушения, оперативно реагировать на обращения и быть ближе к людям.

За 2025 год участники ОПОБов продемонстрировали впечатляющие результаты: совместно с участковыми, казаками и народными дружинниками удалось пресечь 40 правонарушений, помочь гражданам в оформлении 446 заявлений и объяснений, а также провести более 1000 профилактических бесед по актуальным темам — от миграционного законодательства и противодействия экстремизму до наркопрофилактики и пожарной безопасности. Кроме того, организованы сотни подворовых обходов, что особенно важно для укрепления доверия и выявления проблем на ранних стадиях.

В ходе торжественного мероприятия Сергей Сигунов поздравил личный состав с профессиональным праздником.

Сложно найти полицейского, у которого было бы больше обязанностей, чем у участкового. Вы — универсальные солдаты полиции, ответственные за людей, за то, что происходит на подшефной территории. Граждане всегда ждут, что вы обязательно поможете, решите проблему, обеспечите покой и порядок в нашем городе. Уважаемые коллеги, ветераны! Поздравляю Вас с днем участкового уполномоченного полиции. Желаю спокойных служебных будней и надежных товарищей рядом. Стойкости духа, мира над головой, любви в сердце. Берегите себя, благодарю за самоотверженный труд, – подчеркнул Сергей Сигунов.

Он вручил ведомственные награды: медаль «За доблесть в службе», Почетные грамоты МВД России, благодарности Министра внутренних дел Российской Федерации.

Победителю регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый» подполковнику полиции Айрату Миронову были вручены ключи от нового служебного автомобиля.

Кроме того, Почетные грамоты УМВД за содействие в выполнении служебных задач и воспитании личного состава получили ветераны органов внутренних дел.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя