В Севастополе отметили Всемирный день экскурсовода

Всемирный день экскурсовода был учрежден 21 февраля 1999 года Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов. Праздник является одним из основных событий в туристической отрасли. В Севастополе в этот день состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому празднику.

День экскурсовода для Севастополя не просто праздник, а еще и повод сказать огромное спасибо людям этой нужной и интересной профессии. Именно экскурсоводы презентуют наш город гостям, которые в свою очередь рассказывают о нем всему миру. В прошлом году у нас было 2 миллиона 800 тысяч экскурсантов и ежегодно количество гостей увеличивается на 15%. Мы ожидаем, что в год Памяти и славы многие люди заходят приехать на праздники именно к нам, — сказала вице-губернатор Мария Литовко.

В ходе торжества прошла презентация туристических маршрутов Севастополя, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Туроператоры, разработавшие маршруты, поборются за возможность быть представленным в качестве «Брендового маршрута» региона.

Есть такая система, где регион направляет подготовленный экскурсионный маршрут, экспертный совет анализирует его и принимает решение, подойдет ли данный маршрут под брендовый. Севастополь впервые участвует в этой программе. На сайте Правительства Севастополя будет организовано всеобщее голосование за лучший военно-патриотический маршрут по Севастополю приуроченный к Году памяти и славы, – рассказала Мария Литовко.

Голосование продлится до 1 марта 2020 года. Маршрут-победитель будет представлен от города Севастополя для рассмотрения Экспертным советом при Федеральном агентстве по туризму для получения статуса «Брендовый маршрут». Этот статус утверждается на федеральном уровне Экспертным советом по реализации программы продвижения туристических маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.