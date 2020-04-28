В Севастополе отопительный сезон завершится 1 мая

В Правительстве Севастополя напоминают: согласно установленным законом нормам, отопительный сезон заканчивается, если в течение пяти суток среднесуточная температура не падает ниже +8 С.

У нас такие параметры уже соблюдены. Предлагается с 1 мая завершить отопительный сезон, — цитирует пресс-служба и. о. директора Департамента городского хозяйства города Севастополя Евгения Горлова.

В школах и детских садах, где из-за мер противодействия коронавирусу было приостановлено обучение, отопление было остановлено раньше.

До 1 мая еще есть возможность получить обратную связь от жителей. Очевидно, что отопительный сезон надо заканчивать. Хотя по этому вопросу всегда есть диаметрально противоположные мнения: часть людей призывает прекращать топить, часть жалуется, что в доме холодно, — отмечает врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По словам Евгения Горлова, сразу с прекращением отопительного сезона все профильные службы и ведомства города приступят к подготовке к зимнему сезону 2020-2021 г.

Надо начинать подготовку к отопительному сезону — планировать закупку материалов для котельных, формировать аварийный запас, приобретать инструмент, — подчеркнул и. о. директора Департамента городского хозяйства города Севастополя.

В прошлом году отопительный сезон завершился в середине апреля.