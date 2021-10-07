В Севастополе отопление включат 18 октября

В Севастополе все котельные, а их 141, готовы к отопительному сезону. Тепло уже подается в некоторые социальные учреждения.

Уже 10 объектов социальной инфраструктуры подключены к теплоснабжению – это 7 больниц и 3 объекта образования, где постоянно находятся дети. Если есть потребность, директора школ и садиков могут обратиться в «Севтеплоэнерго» и мы включим отопление, — рассказал директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил в течение следующей недели закончить все процедуры и с 18 октября полноценно запустить отопительный сезон.

Социальные объекты продолжаем подключать к теплоснабжению по заявке руководителей. Администрируйте процесс, чтобы не было задержек, — акцентировал внимание глава города.

Он напомнил, что по всем вопросам отопительного сезона севастопольцы могут обращаться в управляющие организации, закрепленные за многоквартирными домами. При возникновении аварийных ситуаций следует обращаться в единую диспетчерскую дежурную службу: 112.