В Севастополе отправили под суд женщину, организовавшую наркопритон

Отделом дознания ОМВД России по Гагаринскому району г. Севастополя окончено расследование и передано в суд уголовное дело по факту организации наркопритона местной жительницей.

Сотрудниками полиции установлено, что 40-летняя женщина на протяжении нескольких месяцев систематически предоставляла помещение для потребления наркотических средств своим знакомым. Квартиру, где проживает женщина, с её согласия посещали наркозависимые приятели и вместе с хозяйкой жилища употребляли синтетические наркотики. На момент проведения обыска кроме владелицы квартиры в помещении находились двое посторонних мужчин. После проведения медицинского освидетельствования установлено, что гости находились в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, в результате проведённого обыска стражи порядка обнаружили и изъяли различные приспособления для потребления наркотических средств, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Местной жительнице, подозреваемой в организации наркопритона, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Степень вины обвиняемой определит суд.