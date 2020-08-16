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В Севастополе отпраздновали День Военно-Воздушных сил России

В Севастополе отпраздновали День Военно-Воздушных сил России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:32 16.08.2020

Торжественные мероприятия,  приуроченные ко Дню Военно-Воздушных сил России в Севастополе прошли сегодня в Каче. Врио губернатор города Михаил Развожаев наградил Благодарственными письмами Губернатора трёх военнослужащих.

Первым выпускникам Качинской школы дипломы вручал сам император, а внук великого русского художника-мариниста Ивана Айвазовского — Константин Арцелов придумал и воплотил в Каче вход и выход из штопора.  Известно , что в авиации нет случайных людей , есть только счастливые . Сумевшие превратить мечту в профессию. Пусть небо, которое вы охраняете, всегда остается мирным!, — обратился Михаил Развожаев к военнослужащим. 

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фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе отпраздновали День Военно-Воздушных сил России

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