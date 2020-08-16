В Севастополе отпраздновали День Военно-Воздушных сил России

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-Воздушных сил России в Севастополе прошли сегодня в Каче. Врио губернатор города Михаил Развожаев наградил Благодарственными письмами Губернатора трёх военнослужащих.

Первым выпускникам Качинской школы дипломы вручал сам император, а внук великого русского художника-мариниста Ивана Айвазовского — Константин Арцелов придумал и воплотил в Каче вход и выход из штопора. Известно , что в авиации нет случайных людей , есть только счастливые . Сумевшие превратить мечту в профессию. Пусть небо, которое вы охраняете, всегда остается мирным!, — обратился Михаил Развожаев к военнослужащим.