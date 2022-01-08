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В Севастополе отпразднуют Всемирный день горького шоколада

В Севастополе отпразднуют Всемирный день горького шоколада

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Крыму 20:06 08.01.2022

Более 100 литра горького шоколада  по южноамериканским рецептам майя и ацтеков приготовят в севастопольском экопарке «Лукоморье». Как уверяет директор экопарка Николай Помогалов, это будет международный рекорд. Фиксировать его будет представитель Департамента по регистрации достижений в сфере науки, производства, промышленности и предпринимательства, Международного клуба рекордсменов «Интерстронг».

В канун Всемирного дня горького шоколада, который проходит 10 января, приглашаем принять участие в приготовлении и стать дегустатором рекордного количества (более 100 литра) «Напитка богов» горького шоколада по рецептам майя и ацтеков, — сообщил Помогалов.

Мероприятие состоится 9 января, в 12:00 на территории «Лукоморья». Отмечается, что после установления рекорда горячим сладким напитком будут угощать всех посетителей.

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