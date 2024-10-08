В Севастополе отработало ПВО. Уничтожена воздушная цель

Около 16:00 в небе над Севастополем было громко. На земле же прозвучал сигнал «баллистической опасности». Мирная жизнь города не нарушена. Подразделения ПВО отработали на «отлично». По предварительной информации, одна воздушная цель уничтожена в небе над акваторией в районе Северной стороны.

Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксирована. Напоминаю всем: в случае нахождения опасных находок сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Ситуация на контроле оперативных служб, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

К этой минуте точно известно: повреждений на земле от падения осколков ни в Севастополе ни в близлежащих нет. Возгораний нет. Совершен объезд и облёт возможных районов падения. Цель (предварительно, украинская модифицированная ракета С-200), действительно, была сбита над морем.

Что интересно (совпадение? не думаем) все это время над Румынией, с подходом к побережью Черного моря «работал» натовский самолет «Bombardier Challenger 650», переоборудованный под ведение электронной разведки. То ли «наводил», то ли выявлял средства ПВО.

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