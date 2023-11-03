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В Севастополе отремонтировали очередную детскую поликлинику
фото: Департамент здравоохранения Севастополя

В Севастополе отремонтировали очередную детскую поликлинику

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:44 03.11.2023

Детская поликлиника №2 на улице Тараса Шевченко открылась после капитального ремонта, который длился почти год. Помещения поликлиники находятся на первом этаже жилого дома, построенного в конце 80-х годов прошлого века. Ремонт в здании, отмечает «Севастопольская газета», никогда не делали. В ноябре 2022 года в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» там начались работы.

В этой детской поликлинике, к которой прикреплено более пяти тысяч несовершеннолетних, нет узких специалистов, только педиатры. Пока шел ремонт, родителям приходилось возить больных детей в медучреждения на ул. Юмашева и на пр.Героев Сталинграда. Или, как вариант — обращаться к частным врачам.

Было непросто, — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Капитальный ремонт за девять миллионов рублей выполнило ООО «РИФ». Подрядчик обновил фасад, полностью заменил инженерные системы, двери и окна, выполнил внутреннюю отделку помещений. В кабинетах и ординаторской уложили линолеум, а в санузлах, коридоре, процедурном кабинете — керамическую плитку. В поликлинику завезли новую мебель и врачи начали прием юных пациентов.

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источник: «Севастопольская газета»

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