В Севастополе отремонтировали очередную детскую поликлинику

Детская поликлиника №2 на улице Тараса Шевченко открылась после капитального ремонта, который длился почти год. Помещения поликлиники находятся на первом этаже жилого дома, построенного в конце 80-х годов прошлого века. Ремонт в здании, отмечает «Севастопольская газета», никогда не делали. В ноябре 2022 года в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» там начались работы.

В этой детской поликлинике, к которой прикреплено более пяти тысяч несовершеннолетних, нет узких специалистов, только педиатры. Пока шел ремонт, родителям приходилось возить больных детей в медучреждения на ул. Юмашева и на пр.Героев Сталинграда. Или, как вариант — обращаться к частным врачам.