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В Севастополе отремонтировали очередную дорогу. Теперь по улице Егерской
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе отремонтировали очередную дорогу. Теперь по улице Егерской

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:35 06.12.2023

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали автомобильную дорогу по улице Егерской протяжённостью 0,38 км.

На объекте подрядная организация выполнила ликвидацию просадок, заменила бортовой камень, устроила нижний и верхний слой асфальтобетонного покрытия, а также укрепила обочины.

В данном районе был проведён ремонт дорог, охватывающий несколько улиц одновременно. Такой подход позволил эффективно использовать время и ресурсы. После завершения работ транспортная доступность значительно улучшилась, ведь большое количество людей ежедневно пользуется этими маршрутами. В данном районе расположены сквер Лазарева, хоспис Севастопольского городского онкологического диспансера им. А. А. Задорожного, а также детский сад № 16, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместитель директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

В текущем году благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в данном районе выполнили ремонт улиц Якутской, Хрущёва, 9-го Января, переулков Олонецкого, Галицкого, Панфилова. Общая протяжённость объектов – 1,3 км.

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Подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте национального проекта «Безопасные качественные дороги», которая наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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