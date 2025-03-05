В Севастополе отремонтировали почти 30 км подъездных дорог к школам

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», который был завершен в 2024 году и цели которого будут с этого года достигаться в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», за шесть лет в Севастополе отремонтировано 29,73 км подъездных дорог к школам. Работы проводились с 2019 по 2024 год.

За это время были приведены в порядок дороги на следующих улицах:

В 2019 году: ул. Генерала Жидилова, ул. Сумская (с. Родное), ул. Сладкова, ул. Буденного (участок), ул. Томская.

В 2020 году: ул. Бориса Михайлова, пр-т Героев Сталинграда, ул. Героев Бреста — Бориса Михайлова, ул. Мира, ул. Ковпака, ул. Коммунистическая, ул. Бакуниной, пр-т Победы, ул. Ангарская, перекресток Шевкопляса.

В 2021 году: ул. Маячная (дорога-дублер); ул. Колобова, ул. Аксютина (дорога-дублер), ул. Генерала Лебедя, ул. Коломийца, проезд пр-т Генерала Острякова — ул. Коломийца, ул. Генерала Родионова.

В 2022 году: ул. Лиговская, ул. Седова, ул. Паршина.

В 2023 году: ул. Бухта Казачья, ул. Дроздова, ул. Новикова-Прибоя, перекресток Школьный, ул. Мазуренко, ул. Аллы Оношко, ул. Красноармейская, ул. 345-й Дивизии, ул. Дружная (с.Гончарное).

В 2024 году: ул. Орловская, ул. Чернышевского, ул. Ореховая, ул. Олега Кошевого, ул. Ангарская — Яблочкова, ул. Челюскинцев.

Благодаря реализации нацпроекта улучшилась транспортная доступность образовательных учреждений, что создало более безопасные условия на дорогах для школьников.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя