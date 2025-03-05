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В Севастополе отремонтировали почти 30 км подъездных дорог к школам
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе отремонтировали почти 30 км подъездных дорог к школам

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:35 05.03.2025

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», который был завершен в 2024 году и цели которого будут с этого года достигаться в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», за шесть лет в Севастополе отремонтировано 29,73 км подъездных дорог к школам. Работы проводились с 2019 по 2024 год.

За это время были приведены в порядок дороги на следующих улицах:

  • В 2019 году: ул. Генерала Жидилова, ул. Сумская (с. Родное), ул. Сладкова, ул. Буденного (участок), ул. Томская.
  • В 2020 году: ул. Бориса Михайлова, пр-т Героев Сталинграда, ул. Героев Бреста — Бориса Михайлова, ул. Мира, ул. Ковпака, ул. Коммунистическая, ул. Бакуниной, пр-т Победы, ул. Ангарская, перекресток Шевкопляса.
  • В 2021 году: ул. Маячная (дорога-дублер); ул. Колобова, ул. Аксютина (дорога-дублер), ул. Генерала Лебедя, ул. Коломийца, проезд пр-т Генерала Острякова — ул. Коломийца, ул. Генерала Родионова.
  • В 2022 году: ул. Лиговская, ул. Седова, ул. Паршина.
  • В 2023 году: ул. Бухта Казачья, ул. Дроздова, ул. Новикова-Прибоя, перекресток Школьный, ул. Мазуренко, ул. Аллы Оношко, ул. Красноармейская, ул. 345-й Дивизии, ул. Дружная (с.Гончарное).
  • В 2024 году: ул. Орловская, ул. Чернышевского, ул. Ореховая, ул. Олега Кошевого, ул. Ангарская — Яблочкова, ул. Челюскинцев.
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Благодаря реализации нацпроекта улучшилась транспортная доступность образовательных учреждений, что создало более безопасные условия на дорогах для школьников.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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