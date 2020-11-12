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В Севастополе отремонтировали почти 80 дорожных участков
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе отремонтировали почти 80 дорожных участков

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:43 12.11.2020

В Севастополе  отремонтировано 80 автодорог общей протяженностью около 52 км в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На этих объектах уложено более 80% запланированного на 2020 год объема асфальтобетона. На сегодняшний день строительно-монтажные работы ведутся на 12 объектах: ул. Одесская, ул. 2-ая Бастионная, ул. Истомина, дублере проспекта Героев Сталинграда, ул. Коммунистическая, участках дорог Орлиное-Родниковое-Колхозное, Симферополь — Бахчисарай-Севастополь. В 4 квартале в рамках нацпроекта дорожники также приступят к ремонту на ул. Адмирала Фадеева, участку а/д Ялта-Севастополь. Дорожное покрытие этих объектов с высоким трафиком приведут в нормативное состояние, обеспечат безопасное движение транспорта и пешеходов, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего рамках регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2019 до 2024 год планируется увеличить долю протяженности автомобильных дорог города Севастополя регионального и межмуниципального значения, соответствующую нормативным требованиям до 50%, долю дорожной сети Севастопольской городской агломерации до 85%, сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети города Севастополя до 50%.

Всего за 6 лет будет отремонтировано 330 км дорог, снижена доля автомобильных дорог регионального значения города Севастополя, работающих в режиме перегрузки на 10%, — говорят специалисты.

В Севастополе отремонтировали почти 80 дорожных участков

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