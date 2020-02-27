В Севастополе отремонтируют подъезды в домах, где живут ветераны

Программу ремонта подъездов в Севастополе в этом году пересмотрят и в первую очередь отремонтируют подъезды в домах, где живут ветераны Великой Отечественной войны. Такое поручение врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев поставил Департаменту городского хозяйства сегодня на Заседании Правительства.

В этом году мы вручаем порядка 3 700 медалей. На заседании региональной дирекции года памяти и славы мы обсудили, что в первую очередь нужно еще раз проверить в каких условиях живут ветераны и если необходимо сделать ремонт подъездов в первоочередном порядке. Я думаю, что все севастопольцы поддержат это решение, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора Михаила Развожаева.

Всего в 2020 году в Севастополе планируется отремонтировать 700 подъездов в 231 многоквартирном жилом доме.