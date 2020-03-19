В Севастополе отреставрируют арки и ворота домов на Большой Морской

В рамках благоустройства Большой Морской отреставрируют арки и ворота близлежащих домов. Об этом сегодня в ходе контроля за выполнением ремонтных работ в районе дома №50 по ул. Большая Морская рассказал вице-губернатор Владимир Базаров.

Междомовые проемы с колонами и ограждениями не являются объектами культурного наследия, но мы их также отреставрируем. Камень зачистим и заполируем, устраним все дефекты, с тем, чтобы все элементы соответствовали облику города. Металлические конструкции также будут восстановлены и приведены в порядок. Всего таких объектов на Большой Морской больше десятка. В целом работы на объекте движутся по плану и будут завершены в конце апреля, – рассказал Владимир Базаров.

Рабочие во время реконструкции объекта используют современное оборудование, которое позволяет проводить работы без повреждения старинных элементов.

Сегодня мы приступили к работам по отчистке альминского камня. Камень не чистился порядка 30 лет. Используем современное оборудование, которое позволяет снять верхний слой и не повредить саму конструкцию. После произведем зачистку специальными материалами, будем обрабатывать участки с плесенью и грибком. Все сколы и трещины будут заделаны специальным реставрационным материалом под цвет камня. Следующий этап – гидрофобизация, которая даст возможность сохраняться объекту еще долгие годы. В общей сложности отреставрируем 18 арок и заборов, также приведем в порядок большой участок стены в районе кинотеатра «Победа», – отметил замдиректора ООО «Технологии реставрации» Вадим Погодин.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.