В Севастополе оценили состояние подземных вод

В Севастополе завершили работы по мониторингу подземных вод. Наблюдения проводили сотрудники городского предприятия «Экоцентр», сообщили в правительстве Севастополя.

Анализ полученных данных с 11 пунктов наблюдений, расположенных в разных районах города, показал, что гидрогеологическая ситуация остается в норме. Уровень подземных вод стабилен, а качество воды соответствует всем санитарным нормам и безопасно для окружающей среды, – говорится в сообщении.

По данным правительства города, специалисты не зафиксировали факторы, свидетельствующие о начале засушливых процессов. «Экоцентр» продолжит наблюдения.

Ранее сообщалось, что в Крыму объемы средств на ликвидацию стихийных свалок выросли с 10-20 миллионов рублей до 300 миллионов за десять лет.

источник: РИА Новости Крым

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