В ближайшие две недели в Севастополе ожидается рост заболеваемости коронавирусом. О том, как обезопасить себя в период новой волны пандемии, рассказал главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Сергей Грыга. По его словам, главной мерой профилактики остается вакцинация и ревакцинация.

Для тех, кто переболел, рекомендовано начинать вакцинацию через 3-4 недели после перенесенного заболевания. То есть люди, которые переболели в декабре, уже могут в начале января делать прививку. Те, кто не переболел и прошел вакцинацию более шести месяцев назад, сейчас уже должны идти на ревакцинацию, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Сергея Грыгу.

Он также добавил, что вакцинация позволит перенести новый штамм коронавируса в легкой форме.

Коллективный иммунитет формируют не только те, кто привился, но и те, кто переболел в течение последних шести месяцев. Часто переболевшие заболевают повторно, так как иммунитет они имеют только к предыдущему штамму. Поэтому вероятность заболеть у них гораздо выше, чем у людей, которые привиты, — отмечает Сергей Грыга.

Напомним, сделать прививку севастопольцы могут в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Также работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».