Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | В Севастополе ожидается сильный ветер — 26 сентября
Новости Республики

В Севастополе ожидается сильный ветер — 26 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 14:20 25.09.2025

Синоптики сообщают, что 26 сентября порывы северо-восточного ветра в Севастополе могут достигнуть 20 м/с.

МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно:

— у фасадов домов;

— под деревьями;

— рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями;

— возле опор ЛЭП;

— вблизи рекламных щитов;

— в море и у моря.

Откажись от выходов в море, дальних поездок и долгих пеших переходов! Следи за пожилыми, маломобильными близкими, детьми, не выпускай на улицу домашних животных!

В случае происшествия звони в МЧС России по номеру «101».

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x