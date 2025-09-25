В Севастополе ожидается сильный ветер — 26 сентября

Синоптики сообщают, что 26 сентября порывы северо-восточного ветра в Севастополе могут достигнуть 20 м/с.
МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно:
— у фасадов домов;
— под деревьями;
— рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями;
— возле опор ЛЭП;
— вблизи рекламных щитов;
— в море и у моря.
Откажись от выходов в море, дальних поездок и долгих пеших переходов! Следи за пожилыми, маломобильными близкими, детьми, не выпускай на улицу домашних животных!
В случае происшествия звони в МЧС России по номеру «101».
источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе
