В Севастополе ожидается сильный ветер — 26 сентября

Синоптики сообщают, что 26 сентября порывы северо-восточного ветра в Севастополе могут достигнуть 20 м/с.

МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно:

— у фасадов домов;

— под деревьями;

— рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями;

— возле опор ЛЭП;

— вблизи рекламных щитов;

— в море и у моря.

Откажись от выходов в море, дальних поездок и долгих пеших переходов! Следи за пожилыми, маломобильными близкими, детьми, не выпускай на улицу домашних животных!

В случае происшествия звони в МЧС России по номеру «101».

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

