В Севастополе ожидается сильный ветер

Синоптики сообщают, что 11 апреля в Севастополе порывы ветра могут достигнуть 20-25 м/с. Ночью и днём ожидаются дождь со снегом и снег. МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно:

у фасадов домов;

под деревьями;

рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями;

возле опор ЛЭП;

вблизи рекламных щитов;

в море и у моря.

По возможности откажись от дальних поездок и долгих пеших переходов! Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми!

В случае происшествия звони в МЧС России по номеру «101».

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