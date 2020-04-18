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В Севастополе ожидают рекордный урожай клубники

В Севастополе ожидают рекордный урожай клубники

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:49 18.04.2020

В этом сезоне аграрии в Севастополе планируют собрать более 100 тонн клубники — и это рекорд.

Стоит отметить, что предприятие динамично развивается и увеличивает свои производственные мощности. В том году тепличный комплекс в Верхнесадовом занимал 3 га, сегодня это уже порядка 6 гектар. В прошлом году предприятие собрало 70 тонн клубники. В связи с увеличением площадей в текущем году мы ожидаем значительное пропорциональное увеличение урожая. То есть, минимум 120 – 150 тонн за сезон. Со стороны Правительства предприятию оказывается соответствующая помощь, меры государственной поддержки. В целом, если говорить о предприятиях Севастополя, за последние годы порядка 200 миллионов рублей было направлено на поддержку и развитие садоводства, тепличного хозяйства, виноградарства. Меры поддержки оказываются систематически. Так, с 21 по 24 апреля Департамент сельского хозяйства проведет конкурс по мерам господдержки. Для участия в конкурсе необходимо подать соответствующую заявку, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента сельского хозяйства Дмитрия Чумакова.

Тепличный комплекс в Верхнесадовом занимает порядка 6 га. В теплицах предусмотрена система капельного орошения.

На сегодняшний день собрано порядка 2 тонн клубники. Собирать урожай аграрии будут до середины июля.

В Севастополе ожидают рекордный урожай клубники В Севастополе ожидают рекордный урожай клубники В Севастополе ожидают рекордный урожай клубники В Севастополе ожидают рекордный урожай клубники В Севастополе ожидают рекордный урожай клубники

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе ожидают рекордный урожай клубники

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