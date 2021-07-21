В Севастополе ожидаются сильный дождь, ветер и гроза

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июля на территории региона ожидается ухудшение погодных условий: очень сильный дождь, порывистый ветер, гроза.

Утром, днем 22 июля 2021 года по г. Севастополю ожидается очень сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 20-25 м/с, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают:

В условиях объявленного экстренного предупреждения следует воздержаться от посещения улицы и, по возможности, от пользования личным и общественным транспортом – особенно от длительных поездок. Существует риск обрыва линий электропередач, падения деревьев, ударов молний в предметы и конструкции. При обильных осадках могут произойти засорения ливнестоков, подтопления территорий, находящихся в низинах, подвалов и цокольных этажей. Запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также плавать в море. Особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.