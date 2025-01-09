В Севастополе озвучили итоги дорожных работ за 2024 год

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева подвели итоги дорожных работ за 2024 год.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в городе было отремонтировано 147 дорожных объектов, из них 142 – это автомобильные дороги, протяженностью почти 60 км, три объекта – искусственные сооружения: мост на подъезде к поселку Любимовка, путепровод на 55-м км дороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь и противообвальная галерея в Ласпи, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. заместителя губернатора Павла Иено.

В 2024 году также был выполнен капитальный ремонт двух объектов – подземного пешеходного перехода на остановке «памятник Матросу Кошке» и транспортной развязки на пересечении ул. Вакуленчука, пр-та Октябрьской революции и Фиолентовского шоссе.

В подземном пешеходном переходе была дополнительно заполнена гидроизоляция. Осталось провести конкурсные процедуры по обслуживанию лифтов и найти организацию, которая имеет соответствующую лицензию по обслуживанию лифтов. В течение января это будет полностью выполнено, лифты будут запущены в работу, – отмечает Павел Иено.

В рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя были завершены строительство 8-го этапа трассы Таврида и реконструкция дороги на ул. Древней.

Продолжается строительство объектов, контракты которых предусматривают работы на несколько лет. Работы на этих объектах были начаты в прошлом году. Среди них: второй этаж строительтва транспортной развязки на Столетовском проспекте и ул. Тараса Шевченко, строительство дороги-дублера на ул. Вакуленчука, ведущей к двум детским садам и физкультурно-оздоровительному комплексу, ремонт дороги на ул. Капитанской, строительство транспортной развязки «Огурец» и автомобильной дороги на пр-те Античный.

На пр-те Античный переустроили коммуникации, в настоящий момент проводятся архитектурно-изыскательные работы и идет подготовка грунта для проезжей части.

В прошлом году мы также закончили проектирование двух важных объектов: тоннель на ул. Пожарова и дорога в Казачью бухту. Сейчас находимся в экспертизе, вскоре планируем приступить к работам, – говорит и.о. заместителя губернатора.

Более того, по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева в 2024 году в отношении внутриквартальных дорог были приняты все соответствующие нормативно-правовые акты. Департамент транспорта наделен полномочиями в части организации подъездов к малоэтажной жилой застройке в СНТ и на территориях ИЖС. В 2024 году было проведено первое заседание Комиссии по определению перечня дорог, первоочередно подлежащих ремонту. Комиссия определила первые четыре дороги, к работам на которых приступят в этом году. Ремонт будет выполняться за счет средств дорожного фонда.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев особо подчеркнул приоритетность решения вопросов, связанных с внутриквартальными дорогами.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя