В Севастополе озвучили итоги Фестиваля водных видов спорта

Фестиваль водных видов спорта «Севастопольские паруса» — это физкультурно-спортивное событие, которое проводится Федерацией парусного спорта Севастополя с 2014 года. Оно включает в себя парусный спорт, греблю на ялах, на байдарках и каноэ и гребля индор.

Для Севастополя — это уже традиционное мероприятие. Каждый год наши яхтсмены с нетерпением ждут начала Фестиваля. Каждая гонка — уникальна, она привлекает любителей моря. И это не только физическое испытание, но и настоящее искусство, где каждый находит что-то свое. Желаю «Севастопольским парусам» долгого и счастливого плавания, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела по развитию физической культуры, массового и адаптивного спорта Ларису Евдокимову.

В этом году была насыщенная программа: в рамках Фестиваля состоялся Чемпионат города Севастополя в крейсерских яхтах ORC, Кубок класса «МХ700», Межрегиональная регата и обучение азам парусного спорта детей и взрослых.

Также в рамках фестиваля состоялись мастер-классы по парусному спорту для детей и взрослых. На прошлых выходных 30 ребят от 10 до 14 лет познакомились с красотой нашего моря и азами управления одноместным швертботом «Оптимист», а уже на этих выходных 50 взрослых испытали свои силы в управлении парусной яхтой «MX700». Среди взрослых участников были и девять бойцов специальной военной операции, которые вместе с семьями провели выходной на Фестивале, а среди детей — дети участников СВО.

В этом году «Севастопольские паруса» — это почти 300 участников разных возрастов, 10 гоночных дней, очень переменчивая погода и зрелищные гонки. Я сам имею прямое отношение к парусному спорту и понимаю, что для каждого спортсмена это не только спорт, но и возможность насладиться морем, видами наших бухт и пообщаться с единомышленниками. Особенно здорово, что удалось обучить 30 детей и 50 взрослых азам парусного спорта. Надеемся, участники увлекутся этим видом спорта и продолжат развивать свои навыки. Благодарю Федерацию за организацию и проведение этого физкультурного праздника в Севастополе, — отмечает начальник управления спорта Сергей Резниченко.

Победителей и призёров соревнований по парусному спорту в каждой зачётной группе крейсерских яхт, в классе МХ700 по итогам всех гонок, в детско-юношеских и олимпийских классах яхт наградили кубками, медалями соответствующего достоинства, дипломами соответствующих степеней и памятными сувенирами.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя