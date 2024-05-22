В Севастополе озвучили итоги II регионального фестиваля-конкурса «С наставником вместе»

Во Дворце детского и юношеского творчества состоялось торжественное награждение победителей, призёров и участников II регионального фестиваля-конкурса «С наставником вместе». Участниками итогового события Всероссийского проекта «Навигаторы детства» стали более 300 обучающихся и 35 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
Цель проведения II регионального фестиваля-конкурса «С наставником вместе» – создание условий для самореализации и развития детей и молодёжи, выявление их творческого потенциала, формирование активной жизненной и гражданской позиции посредством участия в совместных с педагогом-наставником проектах, мероприятиях и иных активностях.
Основная особенность конкурса – педагог, советник директора по воспитанию выходит на сцену и выступает вместе со своими ребятами. Зародился конкурс в Год педагога и наставника. Номинации конкурса связаны с развитием на базе школ, гимназий, СПО школьных и студенческих театров, спортивных, туристических, военно-патриотических клубов, музеев, медиацентров и других творческих объединений, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки Антона Ульянцева.
Фестиваль-конкурс в Севастополе проходил с сентября 2023 года по апрель 2024 года в следующих номинациях:
— «Историю страны мы в сердце сохраним» (направление – Музейная педагогика);
— «Время единых действий» (направление – Добровольчество и волонтёрство);
— «Я в вожатые пойду, пусть меня научат» (направление – Педагогическая и вожатская деятельность);
— «Край родной, навек любимый» (направление – Краеведение и туризм);
— «Точка кипения и притяжения» (направление – Развитие центров ученических/студенческих инициатив);
— «В курсе событий» (направление – Развитие медиацентров);
— «Скорые на помощь!» (направление – Деятельность спасательных отрядов, отрядов первой медицинской помощи);
— «Мы за здоровый образ жизни» (направление – Здоровый образ жизни);
— «С юбилеем, Русская весна!» (направление – Патриотическое воспитание) – эта номинация стала самой массовой.
У каждого ребёнка в жизни должен быть наставник, человек, который покажет всю палитру возможностей развития его творческих способностей. У меня такой наставник был, научил ответственному отношению к делу, дал мне путёвку в профессию. Советники директоров по воспитанию сейчас становятся наставниками для ребят, передают свой опыт и мастерство. Выступление самых лучших команд мы сегодня увидели на сцене – совместное творчество советников директоров и ребят. Очень запомнилось выступление третьеклассников 22-й школы – ровесников Русской весны, – прокомментировала региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Севастополе Наталья Загородняя.
Победителями II регионального фестиваля-конкурса «С наставником вместе» стали команды ребят и советников директоров по воспитанию севастопольских школ № 6, 15, 22, 61, гимназии № 10.
Мы долго готовились к конкурсу. Наша постановка посвящена Великой Победе. За это время наша команда стала сплочённой и дружной. Нас объединила идея совместного с нашим советником творчества. Видеть преданность идеям и самоотдачу своих сверстников дорогого стоит! Очень приятно, что мы стали победителями, разделяю это победу со всей нашей школой, – отмечает участник команды-победителя, ученик школы № 6 Иван Чугунов.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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