В Севастополе озвучили итоги II регионального фестиваля-конкурса «С наставником вместе»

Во Дворце детского и юношеского творчества состоялось торжественное награждение победителей, призёров и участников II регионального фестиваля-конкурса «С наставником вместе». Участниками итогового события Всероссийского проекта «Навигаторы детства» стали более 300 обучающихся и 35 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Цель проведения II регионального фестиваля-конкурса «С наставником вместе» – создание условий для самореализации и развития детей и молодёжи, выявление их творческого потенциала, формирование активной жизненной и гражданской позиции посредством участия в совместных с педагогом-наставником проектах, мероприятиях и иных активностях.

Основная особенность конкурса – педагог, советник директора по воспитанию выходит на сцену и выступает вместе со своими ребятами. Зародился конкурс в Год педагога и наставника. Номинации конкурса связаны с развитием на базе школ, гимназий, СПО школьных и студенческих театров, спортивных, туристических, военно-патриотических клубов, музеев, медиацентров и других творческих объединений, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки Антона Ульянцева.

Фестиваль-конкурс в Севастополе проходил с сентября 2023 года по апрель 2024 года в следующих номинациях: