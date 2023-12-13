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В Севастополе озвучили итоги конкурса «За будущее без коррупции!»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе озвучили итоги конкурса «За будущее без коррупции!»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:34 13.12.2023

В Севастополе состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса короткометражных фильмов, видеороликов, плакатов и научных работ «За будущее без коррупции!».

В конкурсе принимали участие ученики 9-11 классов, студенты колледжей и высших учебных заведений города.

Антикоррупционное просвещение является важным элементом профилактики коррупции. Очень важно, что молодые люди принимают участие в таких мероприятиях и делают всё возможное, чтоб эта непростая тема была доступна. Мы очень благодарны за активное участие и творческий подход, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Александра Пологрудова.

Победителей и участников конкурса наградили дипломами и призами от Департамента общественной безопасности, а также призами Уполномоченного по правам ребенка и ГБОУ «Центр дополнительного образования. Малая академия наук».

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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