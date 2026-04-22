Жители Севастополя могут повлиять на благоустройство города

Стартовало ежегодное голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это один из самых масштабных инструментов участия жителей в жизни города: именно люди решают, где необходимо благоустройство.

За несколько лет реализации проекта в Севастополе удалось привести в порядок 44 общественных пространства и 21 пешеходную зону. Там, где раньше были пустыри или разбитые дорожки, появились уютные скверы, удобные тротуары, освещение и места для отдыха.

В этом году работы начнутся на шести территориях-победителях прошлого голосования:

сквер «Героев Советского Союза» на улице Героев Севастополя;

территория у дома № 23 по улице Животноводов в Новобобровке;

зеленая зона на улице Федоровской в районе домов № 47 и 59;

сквер у Дворца культуры на улице Тимирязева в Сахарной Головке;

общественная территория у остановки «Автобат»;

сквер у дома № 24 на улице Гоголя.

Кроме того, в разных районах города отремонтируют еще 16 пешеходных сетей — тротуары и дорожки, которыми севастопольцы пользуются каждый день.

В этом году на выбор жителей предложено 30 территорий. Те из них, которые наберут наибольшее количество голосов, войдут в программу благоустройства на следующие годы.