Жители Севастополя могут повлиять на благоустройство города

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:45 22.04.2026

Стартовало ежегодное голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это один из самых масштабных инструментов участия жителей в жизни города: именно люди решают, где необходимо благоустройство.

За несколько лет реализации проекта в Севастополе удалось привести в порядок 44 общественных пространства и 21 пешеходную зону. Там, где раньше были пустыри или разбитые дорожки, появились уютные скверы, удобные тротуары, освещение и места для отдыха.

В этом году работы начнутся на шести территориях-победителях прошлого голосования:

  • сквер «Героев Советского Союза» на улице Героев Севастополя;
  • территория у дома № 23 по улице Животноводов в Новобобровке;
  • зеленая зона на улице Федоровской в районе домов № 47 и 59;
  • сквер у Дворца культуры на улице Тимирязева в Сахарной Головке;
  • общественная территория у остановки «Автобат»;
  • сквер у дома № 24 на улице Гоголя.
Кроме того, в разных районах города отремонтируют еще 16 пешеходных сетей — тротуары и дорожки, которыми севастопольцы пользуются каждый день.

В этом году на выбор жителей предложено 30 территорий. Те из них, которые наберут наибольшее количество голосов, войдут в программу благоустройства на следующие годы.

Проголосовать можно:

  • на онлайн‑платформе;
  • в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе»;
  • с помощью волонтеров — они помогут разобраться со списком пространств, авторизоваться и сделать выбор.

В голосовании могут принять все жители Севастополя, достигшие 14 лет. Один человек — один голос. Чем больше севастопольцев выскажет свое мнение, тем точнее результат отразит реальные потребности города.

Голосование продлится до 12 июня. Успейте сделать свой выбор — вместе мы сделаем Севастополь еще уютнее.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

реклама в крыму

