Жители Севастополя могут повлиять на благоустройство города

Стартовало ежегодное голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это один из самых масштабных инструментов участия жителей в жизни города: именно люди решают, где необходимо благоустройство.
За несколько лет реализации проекта в Севастополе удалось привести в порядок 44 общественных пространства и 21 пешеходную зону. Там, где раньше были пустыри или разбитые дорожки, появились уютные скверы, удобные тротуары, освещение и места для отдыха.
В этом году работы начнутся на шести территориях-победителях прошлого голосования:
- сквер «Героев Советского Союза» на улице Героев Севастополя;
- территория у дома № 23 по улице Животноводов в Новобобровке;
- зеленая зона на улице Федоровской в районе домов № 47 и 59;
- сквер у Дворца культуры на улице Тимирязева в Сахарной Головке;
- общественная территория у остановки «Автобат»;
- сквер у дома № 24 на улице Гоголя.
Кроме того, в разных районах города отремонтируют еще 16 пешеходных сетей — тротуары и дорожки, которыми севастопольцы пользуются каждый день.
В этом году на выбор жителей предложено 30 территорий. Те из них, которые наберут наибольшее количество голосов, войдут в программу благоустройства на следующие годы.
Проголосовать можно:
- на онлайн‑платформе;
- в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе»;
- с помощью волонтеров — они помогут разобраться со списком пространств, авторизоваться и сделать выбор.
В голосовании могут принять все жители Севастополя, достигшие 14 лет. Один человек — один голос. Чем больше севастопольцев выскажет свое мнение, тем точнее результат отразит реальные потребности города.
Голосование продлится до 12 июня. Успейте сделать свой выбор — вместе мы сделаем Севастополь еще уютнее.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
