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В Севастополе озвучили итоги Олимпиады уличных игр
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе озвучили итоги Олимпиады уличных игр

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:32 01.11.2023

Сегодня завершилась Спартакиада дворовых команд «Олимпиада уличных игр» в рамках регионального проекта «Спорт в каждый двор» национального проекта «Демография».

Спартакиада проходит уже в третий раз и с каждым годом количество участников увеличивается. В этом году в трёх возрастных категориях приняли участие более 550 спортсменов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи и спорта Сергея Резниченко.

В течении месяца две возрастные категории принимали участие в троеборье: мини-футбол, баскетбол, пионер-бол. Самая старшая категория играли в мини-футбол.

В первой возрастной категории 7-12 лет победили:

  • 1 место завоевала команда «Герои» (инструктор по спорту Владимир Горелов);
  • 2 место заняла команда «Парус» (инструктор по спорту Пётр Колипов);
  • 3 место – команда школы №15 (инструктор по спорту Дмитрий Симулиди).
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Вторая возрастная категория 12-16 лет:

  • 1 место завоевала команда «Пичинёны» (инструктор по спорту Пётр Колипов);
  • 2 место заняла команда «ГЦССПС» (инструктор по спорту Андрей Строчков);
  • 3 место – команда «Жидилова» (инструктор по спорту Константин Недайвода).

Третья возрастная категория 16+:

  • 1 место завоевала команда Уютстроя;
  • 2 место заняла команда «Победа» (инструктор по спорту Роман Кудрявцев);
  • 3 место – команда «Чемпионы» (инструктор по спорту Виктория Солодянкина).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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