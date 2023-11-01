В Севастополе озвучили итоги Олимпиады уличных игр

Сегодня завершилась Спартакиада дворовых команд «Олимпиада уличных игр» в рамках регионального проекта «Спорт в каждый двор» национального проекта «Демография».

Спартакиада проходит уже в третий раз и с каждым годом количество участников увеличивается. В этом году в трёх возрастных категориях приняли участие более 550 спортсменов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи и спорта Сергея Резниченко.

В течении месяца две возрастные категории принимали участие в троеборье: мини-футбол, баскетбол, пионер-бол. Самая старшая категория играли в мини-футбол.

В первой возрастной категории 7-12 лет победили:

1 место завоевала команда «Герои» (инструктор по спорту Владимир Горелов);

2 место заняла команда «Парус» (инструктор по спорту Пётр Колипов);

3 место – команда школы №15 (инструктор по спорту Дмитрий Симулиди).

Вторая возрастная категория 12-16 лет:

1 место завоевала команда «Пичинёны» (инструктор по спорту Пётр Колипов);

2 место заняла команда «ГЦССПС» (инструктор по спорту Андрей Строчков);

3 место – команда «Жидилова» (инструктор по спорту Константин Недайвода).

Третья возрастная категория 16+:

1 место завоевала команда Уютстроя;

2 место заняла команда «Победа» (инструктор по спорту Роман Кудрявцев);

3 место – команда «Чемпионы» (инструктор по спорту Виктория Солодянкина).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя