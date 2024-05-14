В Севастополе озвучили итоги патриотической акции «Десант Победы»

В Ресурсном центре поддержки добровольчества состоялась церемония закрытия патриотической акции «Десант Победы», в которой приняли участие 100 бойцов Российских студенческих отрядов. На протяжении недели участники акции приводили в порядок памятные места.

В рамках акции «Десант Победы», одной из ключевых патриотических акций студенческих отрядов, ребята облагородили пять памятников Великой Отечественной войны, в общей сложности убрали порядка 100 килограммов мусора, обрезали деревья и расчистили заваленные проходы на форте Южном и Северном. Что примечательно, в этом году ребята также помогали семьям бойцов специальной военной операции: две семьи получили адресную помощь от студотрядовцев, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Марину Слонченко.

Семьям участников спецоперации бойцы РСО покосили траву, убрали на участках и покололи дрова.

Бойцы студенческих отрядов никогда не стоят в стороне. Во времена пандемии мы помогали доставлять продукты пожилым людям, помогали медицинским работникам в больницах. Сейчас есть большой запрос на помощь участникам, семьям участников специальной военной операции. Мы эту работу уже ведём и, конечно же, будем продолжать. Бойцы РСО – это те люди, кому не всё равно, – отмечает заместитель председателя региональной Общественной палаты, создатель студотрядов Севастополя Денис Кондратьев.

В рамках выездов ребята также создали книги памяти отрядов, в которых рассказали о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, сняли фильмы о памятных местах Севастополя: мемориальном комплексе «35-я береговая батарея», Малаховом кургане, Памятнике славы 2-й гвардейской армии, Мемориале в честь героев второй обороны Севастополя и о музее «Подземный Севастополь».

Напомним, «Десант Победы» – проект-победитель конкурса социальных проектов Севастополя, он также вошёл в заявку нашего города на конкурс «Регион добрых дел».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя