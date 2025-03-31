В Севастополе озвучили итоги патриотической акции «Молодежный Десант. Десант Победы»

Патриотическая акция «Молодежный десант. Десант Победы» прошел в городе в шестой раз. В этом году 10 отрядов в составе 100 человек из числа бойцов Губернаторских школьных трудовых отрядов и студенческих отрядов внесли свой вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и оказали помощь нуждающимся.

Я хочу искренне поблагодарить каждого бойца, который ни словом, а делом помогает жителям отдаленных районов Севастополя. Такая адресная помощь очень важна и нужна! Спасибо ребятам, за ваши добрые дела и искренние порывы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи Марину Слонченко.

В рамках десанта участники постели пять муниципальных округов, привели в порядок 11 памятников Великой Отечественной войны, оказали помощь в уборке 30 нуждающимся семьям: ветеранам ВОВ, пожилым и маломобильным людям, семьям бойцов специальной военной операции.

Также в 2025 году в рамках «Молодежного десанта» студенческие отряды помогали в уборке береговой линии от мазута.

Когда ребята своими руками приводят в порядок памятники героям, общаются с ветеранами, они прикасаются к истории, ощущают связь времен, осознают свою ответственность за сохранение этого наследия для будущих поколений. Именно так и рождается настоящий патриотизм – не на словах, а на деле, – говорит руководитель студенческих отрядов Севастополя Дарья Денисова.

По результатам акции лучшими отрядами стали «Южное сияние» и «Струны единства».

В Севастополе акция проводится с 2020 года, за это время бойцы студенческих отрядов Севастополя помогли порядка 100 пожилым и маломобильным людям. С 2022 года в десанте принимают участие не только студенты, но и школьники. В этом году они наравне со старшими ребятами выезжают в отдаленные муниципалитеты и участвуют в подготовке концертов.

В 2025 году сезон Акции называется «Снежный десант РСО. Десант Победы» и приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В рамках реализации Акции особое внимание уделялось адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны и семьям участников специальной военной операции, а также благоустройству мемориалов и памятных мест.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя